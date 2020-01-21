Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Bugünde kadar 27 Afrika ülkesini ziyaret eden Erdoğan, önümüzdeki hafta Afrika turuna çıkacak. 26 Ocak'ta Cezayir'e iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan ardından günübirlik Gambiya'ya gidecek. Erdoğan 27-28 Ocak'ta ise Senegal'i ziyaret edecek. Heyetler arası ve ikili görüşmeler, kapsamında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele konuları da masaya yatırılacak. Erdoğan, mevkidaşları ile yapacağı görüşmelerde terör örgütünün Türkiye'ye olduğu kadar diğer ülkeler için de tehlike oluşturduğunu anlatarak terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesini isteyecek.

Türkiye Gazetesi