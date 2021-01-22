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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Ören, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İhlas Holding'in projeleri hakkında bilgi verdi. 2020'nin pandemi sebebiyle zorlu bir yıl olduğunu, ancak İhlas Holding'in bütün şirketleri ile başarılı bir sınav verdiğini anlatan Ören, 2021'de ise İhlas Medya grubunun önemli hamlelere imza atacağını belirtti. Ahmet Mücahid Ören, Türkiye Gazetesi'nin pandemi sürecinde dahi tirajını artırdığına dikkat çekerken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA), dünya ajansları arasında ilk üçte yerini aldığını, bu yıl yapılacak yeni atılımlarla bu başarı grafiğinin çok daha yükseğe çıkacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLGİYLE TAKİP EDİYORUM
Projeleri dikkatle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en köklü medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya Grubu'nu ilgiyle ve yakından takip ettiğini söyledi.

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