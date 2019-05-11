Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de katıldığı cenaze töreninin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz eşlik etti. Erdoğan, beraberindekilerle birlikte başkanlık binasına girerken görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Yunus Emre Şeker



