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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'nde konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisi Özel Oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'nde konuştu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.

"Dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz."

"İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenilerinden sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Afrika kıtasındaki tüm halkları ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyoruz."

"Türkiye, Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin bilincindedir."

 "Afrika'ya batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz."

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