Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ben ortak yayını beğenmedim'

Ortak yayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben yayını beğenmedim. Bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu. Bu tarafgirlikle kalmayıp sonradan soru soruş şekillerinde bile bazı tarafgirlikler çok somut ortaya çıkıyordu. CHP adayına başkan, Yıldırım başkan adayı diye hitap etmesi dikkatlerden kaçmadı. Canlı yayın boyunca konuşma süresinde eşitsizlik göze çarpıyor. İki adayın konuşma sürelere bakılınca, buna çok dikkat edeceğim, her iki adaya dikkatle kontrol edeceğim demesine rağmen dikkat edilmemiştir. Sayın Yıldırım'a bütün süre içerisinde 4 dakika daha az süre verildi. Çok ilginç bir şey, sayın yıldırımın sözleri zaman zaman kesilmiş, rakibinin ise böyle bir sıkıntısı olmamıştır. Yaptığımız tespitler şu, rakamları göstererek özellikle 10 kez CHP adayının müdahale uğradığını görüyoruz, ama yıldırımın 26 kes kesildi. Bir böyle bir moderatörün olduğu konuşmacılar ne kadar fazla kesilirse oradaki iradesini veya sunumunu o denli kaybeder o akış ortadan kalkar. Burada da bunu maalesef yaşadık, gördük” şeklinde konuştu.

“Tamamen soru çalma sanatıdır, bu tamamen FETÖ'nün işidir”

Moderatör İsmail Küçükkaya ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla görüşmesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Özellikle bazı şeyleri anladık. Bilgilerde aktı. O akşam orada da bunu tespit ettik. 3 gün önce Marmara etapta moderatörün CHP adayıyla bir araya gelmesi. 45 dakika bunların görüşmesi var. Görüşmede bütün doneler ne tür sorular sorulacak, tamamen soru çalma sanatıdır, bu tamamen FETÖ'nün işidir. O akşam program esnasında CHP adayının yanında kutucuklar var, bu kutucukların üzerinden soru başlıkları var. Bu konu başlıklarına göre de kutucuklarda gösterdiği kartonlar var. Çok ilginçtir moderatör soruyor, sonra da oradan başlıklara göre o karton çıkartılıyor, o gösteriliyor. Bu denli hırsızlık olur mu? Böylede çok doğru adil bir moderatörlük yaptım nasıl diyeceksin? Bunlar dersi 45 dakika çalıştılar. O kutucukların hepsinin resimlerin aldık, bunlar nasıl hazırlandı. Bu adil bir tartışma olmadı. Nitekim adil olmaktan çıktı hem siyasi hem ahlaki değerlere ters bir tartışma halini aldı. Ben sayın Dündar'la Baykal döneminde tartışma olmuştu. Her iki danışmanlar görüşmeler yaptı, ondan sonra programa çıktık, çok daha güzel bir tartışma oldu. Güzel değerlendirmeler yapıldı buna benzer olumsuz şeyler olmadı. Moderatör mademki görüşmemiş ne soracağı belli olabilir mi? Moderatör sürpriz bir soruyla karşınıza çıkabilir. Bu bir moderatör olarak kendisini bitirmiştir. Bana soruldu ben farklı isimler vermiştim. Herhalde bu isimler makul karşılanmadı. O akşamki tartışmanın hasılasını Pazar günü sandıklarda göreceğiz. İster buralarda hırsızlık olsun, öyle ya da böyle bu netice kendini açık ve net gösterecek. Görüşme yapması CHP adayının ne kadar sorumsuz olduğunu gösterdi” diye konuştu.