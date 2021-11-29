İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak görevini son ana kadar icra etti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak görevini son ana kadar icra etti'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak görevini son ana kadar icra etti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz’in cenazesinde yaptığı konuşmada, “Yöneticilikte ‘ben bir beyefendi tanıdım’ dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti” ifadelerinde bulundu.

Dün hayata gözlerini yuman Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Cengiz'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

“Hakikaten bir beyefendiydi”

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede yaptığı konuşmada, “Yöneticilikte ‘ben bir beyefendi tanıdım' dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabb'im İnşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa ağabeyimizi, İnşallah cennetiyle, cemaliyle de ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya Rabb'imden sabırlar İnşallah lütfeylesin. Rabb'im yar, yardımcısı olsun İnşallah” dedi.

İLGİLİ HABER
Bakan Kocadan Mustafa Cengiz için taziye mesajı Bakan Koca’dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı
İLGİLİ HABER
Bakan Kasapoğlundan Mustafa Cengiz için taziye mesajı Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz için taziye mesajı
İLGİLİ HABER
TFFden Mustafa Cengiz için taziye mesajı TFF'den Mustafa Cengiz için taziye mesajı
İLGİLİ HABER
Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.