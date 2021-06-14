Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Forumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu'nun "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, teknolojik gelişmeler, demografik baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve korona virüs salgınının yeni sınamaları beraberinde getirdiğini ifade ederek, “Bu durum zorunlu olarak güvenlik ve istikrara dair bakışımızı da etkilemekte. Bu konuları bütüncül bir vizyonla ele almamızı zorlamaktadır. Türkiye, bu anlayışla bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a Kafkaslardan Balkanlara Karadeniz'den Akdeniz'e Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum” dedi.

“DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan tek NATO müttefikiyiz”

Günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden birinin terör olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütü ile sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarımızda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşılarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye, NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır”

Türkiye'nin NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk beş, ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk sekiz müttefik arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, “Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutası da bu sene Türkiye'dedir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır” dedi. Hazırlıklı olabilmek için müttefikler olarak atılacak adımlar kadar ortakların kapasite geliştirmelerine yapacağı katkıların da önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, “Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle işbirliği içinde küresel barış, refah ve istikrarını, özellikle bunu geliştirmeyi sürdürecektir” diye konuştu.