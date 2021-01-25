Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu etkinliklerle birlikte inanıyorum ki İpekyolu çok farklı ses getirecek'

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Hakikaten İpek Yolu'nun bizim tarihimizdeki yeri malum çok farklı. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur ve bu doğuş yolumuzun güzergahında El-Aziz'de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, inşası bizim için büyük önem taşıyor. İpekyolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız, buna kesinlikle inanıyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, ”Hakikaten İpek Yolu'nun bizim tarihimizdeki yeri malum çok farklı. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur ve bu doğuş yolumuzun güzergahında El-Aziz'de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, inşası bizim için büyük önem taşıyor. Bunun için de her tür burada etkinlikler olacak, bunlar burada yaşayacak. Tabii böyle bir adımda hakikaten Leyla kardeşimizin attığı adımla birlikte emeği geçen bütün bakan arkadaşlarımız ki, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ederim. Bu etkinliklerle birlikte inanıyorum ki İpekyolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız, buna kesinlikle inanıyorum. Bu konu ile ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım, burada ellerinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle burasının sesi tüm Türkiye'ye, hatta Etnospor'la dünyaya bence duyurulmalıdır diye düşünüyorum. Bu vesile ile emeği geçen tüm kardeşlerimi, mimarından mühendisine ve işçisine kadar tebrik ediyor, kutluyorum. Bu süreç içerisinde bundan sonra gerek şu andaki valimiz, bundan sonra gelecek valilerimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız hepsinin de burada desteklerinin olması önem arz ediyor. Bu yolculuğumuz, inanıyorum ki çok büyük hayırlara da vesile olacaktır. Tekrar hayırlı olsun diyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum” diye konuştu.

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Ustu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, milletvekilleri ile ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Kamil Cankılıç - Erkan Bay