Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu Hafta Bahçeli ile görüşebiliriz'

Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz.Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hz. Ali Camii'nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cami çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularının cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Birbirimize karşı olan dayanışmamız, birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik bir çok şeyler olabilir. Bunun başında ana muhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bunu anlamamak için sebep yok. Çok açık ortada. Cumhur İttifakı'nı bozdurmama noktasında kararlıyız. Bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. Önümüzde ayrıca zaman var. YSK'nın takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimizde kendimize önem arz ediyor. Şu ana kadar 75 belediyemizi açıkladık. Kalanları da şu anda ittifakımızın yaptığı çalışmaya göre açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlik süresi ile ilgili bana kesin netice verilmedikten sonra sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci sorumlu Milli Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetlerimiz. Onlar çalışmayı yapacak. Çalışmayı yaptıktan sonra sunumların yapacaklar. Onun neticesinde uygundur veya uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" dedi.

MİT Başkanı'nın ABD Kongresi'ne gittiği haberleri ile ilgili bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Latin Amerika seyahatlerinden sonra MİT Başkanı Kanada'ya gitti. Kanada'dan sonra bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığından haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taraflardan aldığım bilgiler oldu. Sayın Putin ile o süreç içinde bir görüşmem oldu. Daha sonra Arjantin'de heyetler arası bir görüşme yaptık. Telefonla sayın Proşenko ile bir görüşmem oldu. Talepler oldu. Talepleri Putin'e ilettim. Kendisine ricada bulundum. Gemide alınanlar bunlar ilgili şu anda sorgulama süreçleri vardır. Bundan sonra kararlarını vereceklerdir. Bu işlerde ancak ricacı olabiliriz, daha da ileri gidemeyiz" diye konuştu.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de yargılanmasıyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olumlu gelişmeler var. Temenni ediyorum. Beklentilerimizin neticesini alırız" ifadelerini kullandı.

Metin Başar

