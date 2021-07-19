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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
 
- KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım
 
- (Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz
 
- Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum
 
- Taliban ile görüşeceğiz, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım
 

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