Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım'

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
- KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım
- (Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz
- Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum
- Taliban ile görüşeceğiz, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım