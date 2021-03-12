Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
''Hedefimiz yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde büyüme''
''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi kırılgan, siyasi iklimden kurtardık''.
''Salgına rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyüdük''
''Mali disiplin en temel önceliğimizdir. Risklere karşı Kamu Maliyesi Yapısı oluşturacağız''.
''Kamuda taşıt alımı, kiralanması gibi uygulamalara sınırlamalar getiriyoruz''.
''Esnaf kardeşlerimize güzel bir müjde vermek istiyorum: 850 bin esnafı gelir vergisinden muaf tutuyoruz''.
''Dijital Vergi Asistanı Sistemini devreye alıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz''.
''Kamu - Özel işbirliği kanunu çıkarılacak''
''18 yaş altı çocuklar BES'e dahil edilebilecek''.
''Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır''.
''Katılım Finans sektörü tek çatı altında toplanacak''.
''Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip ediyoruz. İlk olarak yapısal cari açığa odaklanıyoruz''.
''Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı'nı ve Yazlım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı'nı kuruyoruz''.
''İstihdam oluşturan firmalar bankalardan düşük finansman maliyetiyle kredi kullanabilecek ''.