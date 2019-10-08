Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz”

Resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Sırbistan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törendeki konuşmasına, tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkelerimiz arasında tarihi bir ana hep beraber şahitlik ediyoruz. Hepsi birbirinden önemli 12 projemizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Balkanların barış projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık”

Belgrad-Saraybosna otoyol projesinin önünü açan görüşmeyi 2018'in başında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegovic ile İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmenin hemen akabinde Balkanların barış projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık" şeklinde konuştu.

Mevkidaşı Vucic'e, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'e ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyelerine projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sava Nehri üzerinde yer alacak ve bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyor sembolik bir değer yüklüyoruz. Projenin en kısa zamanda ve layıkıyla hayata geçirilmesi konusunda Taş Yapı firmamızdan beklentimiz büyüktür. İnanıyorum ki bu Türk firması belirlenen zamandan daha kısa zamanda bu projeyi tamamlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun son örneği TİKA tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan, Tuna Nehri'nin incilerinden Ram Kalesi'dir. Kültürel mirasımızın bu şahane örneğinin bölgenin turizm potansiyeline katkıda bulunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni Pazar-Tutin yolunun temel atma törenini de gerçekleştireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak, ekonomik ve ticari dinamizmi artıracağını belirttiği projeye destek veren Vucic ve ilgili bakanlara teşekkür etti. Eski Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç'in 2017 yılında Yeni Pazar-Tutin yolunda gerçekleşen bir kazada hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, Kuçeviç'in ailesine ve tüm Tutin halkına başsağlığı dileklerini iletti.

“Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir”

TİKA tarafından inşası ve donanımı gerçekleştirilen Yeni Pazar Yüksek Mahkemesi Adalet Akademisi şubesiyle, TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Sjenica'daki Valide Sultan Camisi'nin de açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Erdoğan, "Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir." diye konuştu.

Erdoğan, Felix Akademi, Berteks Tekstil, Söylemez Kauçuk fabrikalarının, Teklas Otomotiv ve Jeanci Tekstil'in ek tesisleri ile kısa süre içinde tam kapasite faaliyete geçecek Eurotay Tekstil Fabrikasının da açılışını yapacaklarını söyledi. FEKA Otomotiv Fabrikası'nın temel atma törenini de bugün yapılacağını ifade eden Erdoğan, tüm yatırımların bölgeye ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

“İstikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz, her alanda işbirliğimizi geliştirmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde ortak gururumuz olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Vucic'e ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, "Bölgenin inanıyorum ki geleceğini çok daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Teşekkür ediyor, Türkiye'nin selamlarını, sevgilerini sizlere iletiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşknı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik butona basarak temel atma işlemini gerçekleştirdi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve çok sayıda davetli katıldı.