Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

''Yeni miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgının ve onun tetiklediği ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizi de olumsuz seyredeceği yansıyor. Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimi sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa \%1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı.

Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 83 milyar liraya ulaşması da bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 365 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca,

“Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. İşletmelere 100 bin lira destek veriyoruz."

“Yeni yılda ihracatımız çok iyi bir seviyeye getirmek için gündemimizde çok sayıda plan var.”

“Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyon liralık geçiş sağlanması önemli.”

“Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle oluşan fiyat farkının incelenmesi için yapılan çalışma Meclis'in gündeminde olacak.”

“Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiriyor."

“Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek.”

“Memura ocak zammı yüzde 7. 5 oldu. Memura toplam tam yüzde 30. 5 zam oldu.”

''Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.”

“Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.”