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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla toplantı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krona virüs tedbirleri kapsamında toplantılarını video konferansla yapmaya devam ediyor.

Çalışmalarını İstanbul Huber Köşkü'nde yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla bir toplantı gerçekleştirdi.

Huber Köşkü'nde video konferansla gerçekleşen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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