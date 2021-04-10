Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kırım'ın ilhakını tanımama karamızı teyit ettik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye-Ukrayna arasındaki ikili anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından iki lider kameraların karşına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Değerli dostum ile Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının temeli olan yüksek stratejik konseyinin 9. Toplantısını gerçekleştirdik. Konsey toplantısı vesilesiyle ortak bildiri de vurgulandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha söyledik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirme girişimini Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm kırım hakları, kırım ve Ukrayna halkları için olumlu vesilelere sebep olmasını arzu ediyoruz. Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizi hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir. Ukrayna ile bu konuda fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz” dedi.

“Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini inanıyoruz”

“Karadeniz'in bir barış huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ortak coğrafyamızda ne suretle olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir alışverişinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an önce son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna özel gözlem misyonu Donbas bölgesindeki zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor sürdürmelidir. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini meselenin barışçıl yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Kuruluşundan bu yana Türki büyükelçiler tarafından idare edilen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının çalışmalarına bu gün kadar sağladığımız desteğe bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

”İşbirliğimiz hiçbir surette 3. ülkelere karşı bir girişim değildir”

Ukrayna ile savunma boyutuyla da ilişkilerin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularını birbiriyle bağlantısını dikkate alarak dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 yeni bir platformda istişareleri başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette 3. ülkelere karşı bir girişim değildir” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilemesi sağlam temellerini ekonomimizin birbirini karşıladığını göstermektedir. Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk”

Turizm konusunu da değerlendiklerini açıklayarak konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu gün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkesini ziyaret edebiliyor. Malumunuz güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu günde güvenli bir ortamda misafir edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: “Türkiye'nin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisindeki desteği son derece önemlidir”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Türkiye'nin egemenliğimizin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Sayın cumhurbaşkanından söz konusu desteğin devam ettiğini ve gelecekte de Türkiye'nin bu konudaki tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye-Ukrayna arasındaki ikili anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından iki lider kameraların karşına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

“Türkiye'nin egemenliğimizin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir”

Basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Bu sene devletlerimiz arasındaki stratejik ortaklığını 10. yıldönümü kutluyoruz. İkili diyalogumuzun yoğunluğu bu ortaklığın sözde olmadığını ve gerçek işlerle desteklediğini gösteriyor. Bu gün yapılan anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum. Her şeyden önce Karadeniz'deki güvenlik ve meydan okumalara ortak karşı koyma adımlarımızı kapsamlı bir şekilde görüştük. Kiev ve Ankara'nın gerek tehdit gerekse onlara verilmesi gereken tepki konusundaki vizyonun aynı olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin egemenliğimizin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Sayın cumhurbaşkanından söz konusu desteğin devam ettiğini ve gelecekte de Türkiye'nin bu konudaki tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Bu gün geçici olarak işgal edilmiş Dombas ve Kırım'daki durum hakkında Türk tarafına ayrıntılı bilgi verdim. Ayrıca Kırım'daki insan hakları ihlalleri ve devam eden yarımadanın askerileştirilmesi hakkında da bilgi paylaştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırım platformun formatına 23 Ağustos'ta Kiev'de gerçekleştirilecek açılış törenine katılmak için hazır olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın ve ortaklarının Kırım'ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna ile kırım tatarları haklarının korunması konusunda çok kararlı olduğuna dair çok güçlü bir mesaj olacaktır. Konut inşası alanında hükümetler arası anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bunun sayesinde Kırım Tatar halkı ve göç ettirilen diğer kişiler için 500 konut inşa edeceğiz. Bu halklarımızı daha da yakınlaştıran çok önemli insani bir projedir” dedi.

“İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir”

İki ülke arasındaki ticaretin önemine değinin Zelenskiy, “Geleneksel olarak ticari ve ekonomik ilişkiler üzerinde durduk. İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir. Ticaret hacmimizin ciddi artışı ise serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla mümkün olacaktır. Aynı zamanda böyle bir adımın ne kadar büyük bir sorumluluk içerdiğini ve söz konusu adımın iki tarafın milli çıkarlarına göre atılması gerektiğini biliyoruz. O yüzden Sayın Erdoğan ile ülkelerimizdeki ilgili kurumların tartışmalı konularda kapsamlı denetim yapacakları ve önemli anlaşmanın imzalanmasını sağlayacak uzlaşmayı bulacakları konusunda mutabık kaldık” dedi.

“Ülkemiz 2023 yılına kadar öncelikli yatırım proje listesini onayladı”

Ülkeler arasındaki yatırım proje listesinin imzalandığını söyleyen Zelenskiy, “Ülkemiz 2023 yılına kadar öncelikli yatırım proje listesini onayladı. Bunlar arasında alt yapı, ulaşım, havalimanı ve yol inşaatı gibi alanlarda kapsamlı projeler yer alıyor. Bununla birlikte enerji alanındaki işbirliğimizi de ele aldık. Savunma alanındaki işbirliğinin perspektifleri de gayet büyük. Savunma sanayi stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. Sayın cumhurbaşkanı ile uçak yapımıyla ilgili işbirliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan iki ülke için son derece önemlidir. Buradaki amacımız net projelerin hayata geçirilmesi, ortak işletmelerin oluşturulması ve tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır. Halklarımız arasındaki karşılıklı desteğin bir başka misalini de özetle vurgulamak istiyorum. 17 Ocak 2021 tarihinde Türkiye'nin kıyılarında yük gemisi kazaya uğradı. Türk sahil güvenliği mürettebat üyesi olan 5 Ukraynalıyı kurtardı. Türk Kurtarıcılar Ukrayna'nın devlet nişanıyla ödüllendirilmiştir. Bu ortak tarihimizin dostluğumuzun ve Türkiye-Ukrayna arasındaki özel ilişkilerin bir örneğinden bir tanesidir. Genel durum ülkelerimizin mutlu geleceği için ortaklaşa hareket etme konusunda aynı vizyonu paylaşıyoruz” diye konuştu.

Mehmet Başa