Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle

"6 aylık bir aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl ikinci defa bir aradayız. Bizim için kurucu irade olan Konya tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direniş ve dirilişin sembolüdür. Medeniyet kokan, kültür kokan bu şehir daima bizim göz bebeğimiz olmuştur. Seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim.

Ülkemizin 81 vilayeti bizleri çağırıyor. Yapılan işleri yerinde görüyoruz, eksikleri tespit ediyoruz. Hele hele Hz. Mevlana 'Gel' diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez daha Mevlana'nın 745'inci vuslat yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. Hz. Pir'in çağrısına kulak veriyor, sevgimizi güçlendirmek için onun huzuruna geliyoruz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta hükümetimizin ikinci 100 günlük hedeflerini açıkladık. Bunlardan biri Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hizmete sunulması. Diğeri de Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Meram Belediyesi tren ihalesinin yapılmasıydı.



1 MİLYAR 464 MİLYON LİRA YATIRIM

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta hükümetimizin ikinci 100 günlük hedeflerini açıkladık.Bunlardan biri Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hizmete sunulması. Diğeri de Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Meram Belediyesi tren ihalesinin yapılmasıydı. Selçuk Üniversitesi-Meram Belediyesi hattının projesinin de kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Şehrimiz için önemli olduğunu bildiğim çevreyolu inşaatı aşama aşama devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımız Konya için çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu anda görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik. Bu dönemde de Uğur İbrahim Bey'le sandıklardan tercihiyle yola devam edeceğiz.

9 AYRI İLK, ORTA, LİSE BİNASINI HİZMETE ALIYORUZ

Bugün resmi açılışını yaptığımız 99 projeyi teker teker saymaya kalsak akşamı ederiz. Onun için birkaç başlığı dile getirerek bu açılışları resmen gerçekleştirmiş olacağız. Eğitimde, 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta numune hastanesine 610 yatak ilave eden 148 milyon liralık yatırımı hizmete alıyoruz. TOKİ'nin tamamladığı konutları resmen hizmete açıyoruz. Yatırım bedeli 180 milyon lira olan Konya-Beyşehir yolu ve Karapınar şehir geçişi de resmi açılışını yapacağımız eserler arasında.

OPERASYON MESAJI

Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam ediyoruz. Sayın Trump'la konuştum. Bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezlerse biz göndereceğiz.''

ÇÖZÜM SÜRECİ FALAN BEKLEMEYİN GEÇTİ O İŞ

Gezi dediler, 10-12 ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak kıyamet kopardılar. Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Bay Kemal Taksim meydanına geldi. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. 15 Temmuz'da suçu olanlar bedelini ödeyecekler. Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomla saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar.

PORTAKAL MIDIR, MANDALİNA MIDIR

Bu arada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur. Bu ülkede benim milletimle artık, onun onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçtın. Bu defa kaçamazsın.

Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam ediyoruz. Sayın Trupm'la konuştum. Bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezlerse biz göndereceğiz.''