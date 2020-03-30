Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde tulum, 181 binin üzerinde korucu maske dağıttık. Okmeydanı Hastanemiz bugün itibari ile hizmet vermeye başlamıştır

Kara hava ve deniz yollarıyla yapılan ulaşımları sınırlandırdık.

Günlük testte 10 bini aştık. Hayatını kaybeden, taburcu olan ve vaka sayılarını şeffaf bir biçimde vatandaşlarımıza aktarıyoruz.

Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yok

Gerekirse, şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri (sınırlandırma) devreye sokabiliriz.

Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak dolu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya da bu ihtiyaçları karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini de ulaştırdık, ulaştırıyoruz.

ÖĞRENCİLERİN KREDİ VE BURS ÖDEMELERİNDE KESİNTİ YAPMIYORUZ

Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz.

Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek. Halen 41 ilimizdeki yükseköğrenim yurtlarımızda, yurt dışından gelen 21 bin 500 vatandaşımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz. İlk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimize 8 GİGABAYT'a kadar ücretsiz internet imkanı getirdik.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ

Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. “Biz bize yeteriz Türkiye'm” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz.

Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.

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