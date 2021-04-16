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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti.

Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

İlker Turak


 

 

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