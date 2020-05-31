Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum."

"Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz."

"Herkese aynı standartta hizmet veren genel sağlık sistemimize gıpta ile bakılıyor"

"Türkiye güçlü sağlık altyapısı ile bu süreçte dikkatleri üzerine topladı."

"Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir."

"Acil durum hastanelerinin, dünyada örnek model olduğuna inanıyorum"

“İlk çeyrekte ABD, Çin gibi ülkelerin ekonomisi daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için 2‘nci çeyrek bir parça sıkıntılı görülse de sonrası aydınlıktır.”