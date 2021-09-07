Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın yeni kabinesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi Tshilombo ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tshilombo'yu Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika kıtasında bizim için önemli bir ortaktır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye cumhurbaşkanı seviyesinde bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum" dedi.

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Tshilomboile ile görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele aldıklarını bildiren Erdoğan, "İş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de dostluğumuza yakışır seviyeye yükseltmek için birlikte yoğun çaba göstereceğiz. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik. Az önce imzalanan anlaşmalar bu hedefe ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanına FETÖ ile mücadelemize verdiği samimi destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kongo Demokratik Cumhuriyeti FETÖ'nun Kinşasa'daki okulunu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı'na devrederek ülkemizle dayanışmasını göstermiştir. Türk ve Kongolu öğretmenlerin görev yaptığı okulumuzda halihazırda 538 öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir. Okulumuzun başarı grafiğini sürekli yükselttiğini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının okulumuza ve FETÖ ile mücadelemize verdikleri güçlü desteği sürdürmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tshilombo'nun şubat ayından bu yana Afrika Birliği Dönem Başkanı olduğunu, bu kapsamda Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunan çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak ilişkilerimize büyük önem arz ediyor, Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Kıtanın sorunlarına en kalıcı, en gerçekçi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin geliştirilmesi insani ve girişimci dış politikamızın temel ilkelerinden birini teşkil ediyor. İlişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleriyle kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi artırmayı gerçekleştireceğiz ve bunun gayreti içerisinde olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

2003 yılından bu yana yürüttükleri açılım ve ortaklık politikalarıyla kıtayla ilişkilerde ciddi ivme yakaladıklarını aktaran Erdoğan, "İlki 2008 yılında İstanbul'da, ikincisi 2014 yılında Malabo'da olmak üzere iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvelerini düzenledik. Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Kıta ile ilişkilerimizde yakaladığımız bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği ile düzenlemeyi öngördüğümüz 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldık. Afrika Birliği dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi ile işbirliği içinde hazırlık sürecimizi yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Afrika içinde geniş bir yüzölçüme sahip olduğunu belirterek, "Toprakları, yer altı, yer üstü zenginlikleriyle farklı bir ülke. Cumhurbaşkanıyla bunları da konuştuk. Kazan kazan esasına dayalı iş adamlarımız arasında yeni bir süreci başlatalım. Şu andaki ticaret hacmi, bu ülkeleri yansıtacak ticaret hacmi değil. İlk etapta 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirleyelim. Yarın İstanbul'da iş adamlarımızla sayın başkanın buluşması var" dedi.

En kısa sürede Kongo'ya iade-i ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Erdoğan, "Ağustos, eylül ayı isabetli olabilir' dediler. Biz artık çok ayına bakmayacağız. Yaz kış demeden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne iş adamlarımızı yanımıza almak suretiyle bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Tüm bu alanlarda neler yapabiliriz, tarım, savunma, sanayi, yer altı, yer üstü kaynaklarına ilişkin, tarım endüstrisine ilişkin neler yapabiliriz, tarıma, hayvancılığa yönelik atılacak adımlarla ilgili değerlendirmede bulunduk. Türkiye savunma sanayiinde çok büyük bir imkana, güce sahiptir. Otomotiv sektöründe Türkiye yeni bir sıçramanın eşiğinde. Atılacak çok fazla adım var. Kendilerine söyledim. 'Özellikle derin su noktalarında liman ihtiyacı çok çok önemli. Bunu bizim liman işletmecisi firmalarımız yapabilirler. Süratle orada bu tür limanlar kurup Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni farklı ülkelere muhtaç etmezler' dedik. Bu konuda mutabık kaldık. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız" dedi.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin de Erdoğan, "Biz şu an itibarıyla Kabil Havalimanı işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Olumlu yaklaşımımızı koruduk, koruyoruz. Gerçekten bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu bir süreç devam edecek olursa biz buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız. Az önce geçici bir kabine açıklandı. Buna kalıcı demek herhalde zor, bir geçici kabine açıklandı. Nereye kadar devam eder onu biz bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için temennim odur ki hayırlı olsun" diye konuştu.

İki ülke arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tshilombo huzurunda "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" ile "Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması Taslağı” imzalandı.

Hülya Keklik- Muhammet Mücahit Dereli