Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak amacıyla Türkmenistan'a gitti. Atatürk Havalimanı'nda özel uçak TC-TRK ile saat 10.45 sularında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşecek.

Görüşmede enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılarak ortak anlaşmaların imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılacak.

Caner Sönmez - İrem Demir