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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'den ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; " Darbeci Hafter ve destekleyicilerinin, son günlerde gerçekleştirdiği saldırılar bu şahsın uzlaşı gibi bir niyeti olmadığını göstermiştir" dedi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İdlib'den kaçmış olan insanların çadırda bulundukları ve onların durumlarına katkı sağlamak için maddi destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya'da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekli. Sarrac'ın sürece destek sağlaması önemli. Hafter tarafından da olumlu atılmasını ümit ediyorum" dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM'de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac'ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Libya'da ateşkes yer yer ihlal edildi. Çatışmaların hemen sonlanacağını beklemiyordum."

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor. Biz devlet olarak kimseyi desteklemiyoruz" dedi.

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