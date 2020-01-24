Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'den ortak açıklama

İşte açıklamalardan satır başları:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; " Darbeci Hafter ve destekleyicilerinin, son günlerde gerçekleştirdiği saldırılar bu şahsın uzlaşı gibi bir niyeti olmadığını göstermiştir" dedi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İdlib'den kaçmış olan insanların çadırda bulundukları ve onların durumlarına katkı sağlamak için maddi destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya'da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekli. Sarrac'ın sürece destek sağlaması önemli. Hafter tarafından da olumlu atılmasını ümit ediyorum" dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM'de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac'ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Libya'da ateşkes yer yer ihlal edildi. Çatışmaların hemen sonlanacağını beklemiyordum."

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Almanya'da PKK konusunda önlem alınıyor. Biz devlet olarak kimseyi desteklemiyoruz" dedi.