Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın bölgesinden önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde inceleme bulundu. İncelemelerinin ardından Marmaris'te yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, “Yukarından tüm alanı helikopterle gezme imkanım oldu. Yangından şu ana kadar çeşitli oteller kamu kurumları evler hasar gördü. Tehlike altına olan kimi mahalleler boşaltılarak oradaki insanlarımız güvenli yerlere nakledilmiştir” dedi.

Yangınlara müdahale için hava araçları yanın 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinası, 176 hizmet aracı, bin 400 personelin görev yaptığını belirten Erdoğan, “Yangından etkilenen vatandaşlarımızın 2'si dışında hepsi hastanelerden taburcu edilmiştir. Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlarımız güvenli yerlere aktarılmıştır. Ayrıca barınma gıda ve benzeri ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır” diye konuştu.

“En büyük üzüntümü ifade etmek işitiyorum. Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür” diyen Erdoğan, “Bu kardeşimiz ormancılara yardım ederken geride gözü yaşlı kız evlat ve sevenlerini bırakmıştır. Şahin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Şahin'i ve onun gibi mücadele edenleri asla unutmamıştır unutmayacaktır” şeklinde konuştu.

Zarar tespitlerinin ardından gereken adımlara atılmaya hemen başlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Marmaris'teki yangınlardan birine çocukların yol açtığını bilinmekle birlikte diğer yangılara ilgili araştırmalar sürüyor. Hatta Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Manavgat'ta ifade ettiğim gibi geçtiğimiz yıl terör örgütü yöneticilerinin ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkemizdeki orman yangını alanı 2 katına çıkmıştır. Bu yangınların bir kısmının da benzer bir talimatla başlatılmış olma ihtimalini gözardı etmiyoruz. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur. İlgili birimlerimiz çalışmaları yürütmektedir” dedi.

“Ülkemizin karşılaştığı her sıkıntı da olduğu gibi orman yangıları konusunda da istismarcı bir grup hemen harekete geçmiştir. Akıl almaz yalanlar iftiralar ortaya saçılmıştır. Halbuki bu siyaset yapılacak bir mesele değildir. Türkiye, bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadele alt yapısına sahip bir ülkedir. Devletin resmi bilgilerine kulak vermektense yıllarca bu ülkenin vaktini ve kaynaklarını israf etmiş olanların yalanlarını tercih etmiş olanları üzüntüyle takip ediyorum. Canlarını tehlikeye atıp mücadele eden ormancılarımıza, itfaiyecilerimize, güvenlik ve sağlık personelimize, resmi ve sivil görevlilerimize zerre kadar saygısı olamayan bu zihniyeti yok farz ediyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Can kaybı dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce ve imkana sahibiz” dedi.