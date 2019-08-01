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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura kararları sonrası konuştu. Kalın, “14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır. 12 General ve Amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 Albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır." dedi. 

YAŞ kararıyla, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirildi.

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