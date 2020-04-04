Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine verileceğini açıklamasının ardından hocanın oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu. Onur Taşçıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımına, “Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun” diye karşılık verdi.