Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

"(Emekli amirallerin bildirisi) Siz o akıl hocalarıyla yürüyorsunuz ama bilin ki bu ülkede o akıl hocalarına yer ve yol kalmayacaktır".

"Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık."

"Dışişleri Bakanımıza Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı toplantıda verdiği cevaplar nedeniyle de teşekkür ediyorum. Asla baş eğmeyeceğiz. Baş verip baş eğmeyen bir millet olarak önceliğimiz istiklalimizdir. "

"Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık. Ruhsar Pekcan ve Zehra Zümrüt Selçuk'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Üç yeni bakanımıza başarılar diliyorum. Bugüne kolay gelmediğimiz gibi bundan sonrasının da kolay olmayacağını biliyoruz."

"Erzincan Havalimanı'na merhum Yıldırım Akbulut'un ismini veriyoruz."