Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla oğlu İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu ile telefonda görüşerek başsağlığı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında da şunları kaydetti:

“Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Hülya Keklik

