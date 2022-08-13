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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun aile üyeleriyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla oğlu İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu ile telefonda görüşerek başsağlığı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında da şunları kaydetti:

“Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Hülya Keklik
 

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