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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatlar ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatlar ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatlar ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm marketlerdeki denetimleri sürdürerek fiyat farklılıklarının üzerine gideceğiz' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, zulüm varsa bunun sorumlusu olan Bakan arkadaşlarım yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. Amerika dönüşü bizzat kendim de ilgilenmek suretiyle işin üzerine gideceğiz.  

TÜRKİYE AFGANİSTAN'A YARDIM GÖNDERECEK Mİ?

İnsani yardım konusunda hiçbir zaman tereddüdümüz olmaz. Her zaman insani yardımı gerçekleştirdik. Bu dönemde de gerek devlet olarak gerek STK'larımızla inşallah Afganistan'a da yardımlarımızı göndereceğiz.

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