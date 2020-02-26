Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: HTS kayıtları açıklandığında kel görünecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTIĞINDA…

“Gündemde yer tutan başlıklardan biri, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları. MHP lideri Sayın Bahçeli bir çerçeve çizdi. “Yurtta Sulh Konseyinin asker ayağı yargılanıyor, sivil ayağı ortaya çıkarılsın” dedi. Bu noktada, Sayın Bahçeli'nin “Eğer bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz” cümlesi dikkat çekici. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu da “Devletin elinde HTS kayıtları var, açıklasınlar” diyor. Devletin elinde 15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağına dair bir bilgi, bulgu var mı?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konularla alakalı HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye'de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Böyle şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir” dedi.