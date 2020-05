Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı görüşmede gençlere hitap eden Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl buruk bir Ramazan ayı yaşandığını vurgulayan Erdoğan, “Milli günlerimizin bayramlarımızın, tarihimize altın harflerle yazımı kahramanlık destanlarının coşkusunu yeterince yaşayamıyoruz. Buna rağmen siz gençlerin kendi bayramınıza sahip çıkmasından büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

19 Mayıs'ın Türk milletinin direniş azminin sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, “19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs Çanakkale'de başlayan tüm zorluklara rağmen Birinci Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden dirilişidir. 19 Mayıs İstiklal Harbimizi başlatmanın yanı sıra son devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, milletimizin de kurtuluşunun müjdesi olmuştur. Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, siz gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Kurtuluş Savaşımızın tüm safhaları, bu topraklarda bin yıllık mevcudiyetimizin her bir aşaması, hayat mücadelenizi sürdürürken örnek alacağınız kıymetli birer hazinedir. Bunun için öncelikle hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde adil, hakikate ve hakkaniyete uygun olarak tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin 101 sene önce Samsun'da atılan o ilk adımın anlamını kavrayarak hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkenin karar mekanizmalarında yer almanıza büyük önem veriyoruz”

Türkiye'nin büyümeye, gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini anlatan Erdoğan, “Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ediyor. ‘Ya istiklal ya ölüm' parolası ile çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara, ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüşte en büyük güç ve güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz. Türkiye'de gençler sadece eğitimde, güvenlikte, siyasette, ticarette değil her alanda varlıkları ile ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar ülkenin kalkınmasında, ilerlemesinde de gençlerimiz en ön safta yer alıyor. Gençlerimizi sadece istiklal ve istikbal mücadelesi neferleri olarak değil aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye mimarları olarak görüyoruz. Tam 18 yıldır özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sizlerin bilhassa siyasette, ülkenin kaderine yön veren karar mekanizmalarında yer almanıza büyük önem veriyoruz. Gençlere olan güvenimizi seçilme yaşını 18'e düşürerek gösterdik. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda destek olduk. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla kurduk. Göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz varken şu anda 206 üniversitemiz var. Korona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde gençlik merkezlerimizin faaliyetlerinin tamamını dijital ortama aktardık. Her yıl on binlerce gencimizi ağırladığımız gençlik kamplarının sayısı ise 39'a ulaştı. 81 ilde 236 ilçemizde 774 öğrenci yurdumuzun sizlerin istifadesine sunduk. Yurt yatak kapasitemizi 182 binden, 678 bine çıkardık. Bu yıl içinde 46 tane olma üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 öğrenci yurdumuzu hizmete açacağız. Gençlerimize verilen beslenme yardımını 420 liraya yükselttik. Sadece 2019 yılında verdiğimiz beslenme yardımı 1.5 milyar lirayı buldu. Bugün itibariyle 1 milyon 591 bin gencimizi bu desteklerimizden faydalandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz”

Erdoğan, Van ve Adana'da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik saldırıları sert bir dille eleştirerek, “Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma bile tahammül göstermemesi doğaldır. Gezi olaylarında ağaç bahanesi ile sokakları ateşe verenler, polise kurşun sıkanlar, esnafın malını yağmalayanlar da aynı zihniyetin mensuplarıydı. 1960 darbesinden itibaren Türkiye ne çektiyse hepsinin arkasında bunların silueti vardır. 1970'lerde gençlerimizi birbirine kırdırıp, kanları üzerinden siyasi ikbal devşiren de yine bunlardı. Biz artık bu güruhu çok iyi tanıyoruz, sinsi emellerini çok iyi görüyoruz. İnsanımızın inancına hakaret ederek, milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalıştıklarının da farkındayız. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine kast edenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde alacaklardır. Bu ülkenin gençleri arasına kimse nifak tohumları ekemeyecektir. Gençlerimizden özellikle sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum” açıklamalarında bulundu.

“Yüksek öğrenim öğrencilerimizin burs ve kredi ödemelerini bugün başlattık”

Yüksek öğrenim öğrencilerine müjde de veren Erdoğan, “Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini bugünden itibaren başlattık. İnşallah bayrama kadar bu ödemeleri tamamlayacağız. İçinde bulunduğumuz sürecin sporcularımızı olumsuz etkilememesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılında yetenek taraması sonucunda seçtiğimiz 110 bin öğrencimiz eğitimlerini antrenörlerimiz eşliğinde uygulamalı ve teorik olarak sürdürüyor. Sporcularımızın dahil olduğu içeriklerle, kamu spotlarıyla, sosyal medya yayınlarıyla evde kalan vatandaşlarımız için 7/24 faaliyet gerçekleştiriliyor. ‘Evde kal hareketsiz kalma' projesi ünlü sporcular eşliğinde devam ediyor. Ayrıca EBA TV'de spor eğitim programlarımız yayınlanmaya başlamıştır. Evde kaldığın sürece bu imkanlardan faydalandığına inanıyorum” diye konuştu.

"Rehavete düşersek daha büyük sıkıntılarla yüzleşmemiz kaçınılmazdır"

Korona virüse karşı rehavet uyarısında bulunan Erdoğan, “Korona virüse karşı elde ettiğimiz başarının kalıcı olması bizlere bağlıdır. Rehavete düşersek daha büyük sıkıntılarla yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Gençlerimizin ‘bana bir şey olmaz' gibi hatalı bir düşünceye kapılmaması önem arz ediyor. Sokakta, iş yerinde, okulda, nerede olursak olalım ‘maske, mesafe, temizlik' olarak belirlediğimiz 3 kurala muhakkak riayet edeceğiz. Normalleşmeyi kesinlikle 20 Mart öncesine geri dönüş olarak algılamayacağız. Virüsün bir süre daha bizime olduğu gerçeğini göz önüne alarak hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. Bunlar riayet ettiğimizde kısa sürede korana virüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda Erdoğan, omuzundan ameliyat geçiren Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçirdiği kaza sonucu yatağa bağımlı hale gelen genç voleybolcu Meltem Çetin'in durumunu da yakından takip ettiğini söyleyen Erdoğan, “Genç yaşta maalesef bir kaza neticesinde sakat durumda olan Meltem kardeşimize Allah'tan şifa diliyorum. Meltem'i yakından takip ediyorum. Yarından itibaren Ankara'da tedavisine devam edeceğiz. Rabbim Meltem kızımıza da şifalar versin. Annesi ile görüşmelerimi yaptık” şeklinde konuştu.