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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millilere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millilere tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda maçının ardından A Milli Futbol Takımı’nı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile ekibini, soyunma odasına inerek tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik - Tıkla İzle

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 0-0'lık sonucun ardından Euro 2020'ye katılma hakkı kazanan millileri soyunma odasında tebrik etti. Alınan sonucun ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kurmaylarıyla birlikte milli takımın soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş ve takımı tebrik ettikten sonra stattan ayrıldı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol
 

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