Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış durumda”

"Geçtiğimiz yıl ilk bin ihracataçımızın ülkemizin tüm şehirlerine yayılıyor olması ülkemizin topyekün bir kalkınma içine girdiğinin göstergesidir."

"İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önde 2 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor. Türkiye'ye bu yakışır."

"Döviz kurundaki yükseliş ihracatımız için büyük imkanlar getiriyor."

"Gelişmiş ülkelerle iş birliklerimizi koruyacak ve yeni pazarlar arayacağız."

"Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık."

Gümrük kapılarının fiziki modernizasyonu kesintisiz sürüyor. İhracat işlemlerinde kağıdı ortadan kaldırdık.

"Geçtiğimiz yıl sektörü desteklemek için 2 milyar dolar, bu yıl ise 3.1 milyar dolar kaynak ayırdık."

"Şimdi sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Yarın resmi gazetede yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek."

