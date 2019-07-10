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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza aynen devam edeceğiz. Bu vesileyle Bolu Belediyesi'nde genel başkanlarının ‘hiç kimse dışarıya atılmayacak' dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum."

"Başkası için çalışan insanın bunun karşılığında hakettiği ücreti alma mücadelesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İslam'da da emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesi konusunda önem verilmiştir. Sendikalar işte bu mücadeleye öncülük eden kuruluşlar olarak gerçekten takdire şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-İş sadece işçinin emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıkmış toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır."

"Milletimizin 17 yıl öncesinin çok üzerinde refah seviyesinde bulunduğunu vicdan sahibi herkes kabul edecektir."

"İhracatı en kısa zamanda 200 milyar doların üzerine çıkartacağız."

"Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara yaklaştı."

"Geçici işçilerin süresi 4 ay uzatıldı"

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