Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun birer örneğidir. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir ülkenin özgürlüğünde gözü yoktur. Bu böyle bilinsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, AB ülkeleri dahil. Hepsi. Hani siz teröre karşıydınız? Ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bu terör örgütleri NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Burada hep birlikte samimi olarak teröre karşı olanlar bunun ispatını yapmak zorundadır. Hangi uluslararası terör toplantısına girersek önce bunun hesabını sorun. Sizi biz tanırız deyin. Teröristlerle nasıl yan yana olduğunuzu, dirsek temasında olduğunuzu biliyoruz deyin. Uluslararası camiada hesaba çekin” dedi.