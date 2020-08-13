Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile bir görüşme gerçekleştireceğim."

"Türkiye'nin dış politikada aktif olması birilerini rahatsız ediyor''

"Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık."

Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Birileri gibi fotoğraf verme derdinde değiliz"

"Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Birileri gibi fotoğraf verme derdinde değiliz"

"Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiç kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz"

"Oruç Reis gemimiz 23 Ağustos'a kadar sismik çalışmalarına devam edecektir"

"Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye davet ediyorum"