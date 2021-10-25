İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümete geldikten sonra en çok önem verdiğimiz emek harcadığımız konulardan biri Afrika ile ilişkileri geliştirmekti”

 “Hiç şüphesiz Türkiye'nin Afrika'ya bakışı batı ülkelerinden çok farklıdır.”

“Türkiye'nin Afrika'da attığı her adım kıtayı kendi arka bahçeleri olarak gören sömürgeci ülkeleri rahatsız ediyor.”

“Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır.”

“10 büyükelçinin açıklaması ülkemizin yargısına yapılmış bir hakarettir.”

 “Bizim niyetimiz kriz çıkarmak değil ülkemizin egemenlik hakkını korumaktır.”

 “Türk yargısı kimsenin emrine girmez saygısızlığa gereken cevap verilmiştir.”

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