Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-"Pazar günü yapılan seçimin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır."

-31 Mart'taki seçimlerde Büyükşehir'in Belediye Meclisi'nde ekseriyeti partimiz kazanmıştı.

-Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

-Binali Bey bürokrat, milletvekili, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak bugüne kadar hizmetlerini sürdürmüştür. Kendisi İstanbul için aday olmuştur ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütlerin ortadan kalkması açısından önemlidir. Türkiye'nin asıl seçimi 31 Mart'ın tartışmasız kazananı ise Cumhur İttifakı'dır.

-Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fakat bu kazanmamıza yetmedi. 2023'e kadar Cumhur İttifakı ile İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 Belediye Meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayretinde olacağız. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

-Bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta, gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz.

-Milletin verdiği mesajları görmezden gelme lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan tüm kardeşlerimin müsterih olmasını istiyorum. Milletimizin itimadına layık olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

''S-400'leri önümüzdeki ay teslim alacağız''

Kim ne yaparsa yapsın biz milletimizle kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bunun için gece gündüz çalıyoruz. Yarın G20 toplantısı için bir haftalık Japonya-Çin seyahatimiz var. Japonya sonrası Çin'i ziyaret edeceğiz. İkili ilişkilerimizi, dünyanın gündemini konuşacağız. Bakanlarımızla birlikte gelişmeleri ele alacağız. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki arayışlarımızı sürdürüyoruz. S400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız..

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Türkiye, tabii olarak sürekli yeni ve daha büyük sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Pısırık davranmak yerine meydan okumayı tercih ettik. Bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren kritik gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye'yi içine hapsetmeye çalıyor. Ülkemizin temel diplomatik, güvenlik ve ekonomik öncelikleriyle ilgili politikalarından taviz vermeyerek tavrımızı ortaya koyduk. Bölücü terör örgütünü etkisiz hale getirecek adımları atıyoruz. Terör tehditlerini kaynağında yok edecek başarılar elde ettik. İmralı'daki terörist başının yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler hem iç politikada, hem bölgede ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının göstergesidir. DEAŞ'ı üzerimize salmaya yönelik operasyonları bozduk, bozuyoruz. Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin hakkını, hukukunu yok sayan girişimlere izin vermeyeceğiz..

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye, tabii olarak sürekli yeni ve daha büyük sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Pısırık davranmak yerine meydan okumayı tercih ettik. Bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren kritik gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye'yi içine hapsetmeye çalıyor. Ülkemizin temel diplomatik, güvenlik ve ekonomik öncelikleriyle ilgili politikalarından taviz vermeyerek tavrımızı ortaya koyduk. Bölücü terör örgütünü etkisiz hale getirecek adımları atıyoruz. Terör tehditlerini kaynağında yok edecek başarılar elde ettik. İmralı'daki terörist başının yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler hem iç politikada, hem bölgede ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının göstergesidir. DEAŞ'ı üzerimize salmaya yönelik operasyonları bozduk, bozuyoruz.

2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ

Milletimiz 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerindeki iradesiyle AK Parti'ye ve MHP'ye durmak yok yola devam demiştir. Önümüzde çok çalışmamız gereken 2023 hedeflerimiz var. Engelleri aşarak, prangaları parçalayarak bu hedeflere inşallah ulaşacağız.

Önümüzdeki dönemde ekonomi ve güvenlik konuları gündemimizde yer alacaktır. Türkiye'nin asıl hedefi yüksek teknoloji, markalaşmaya dayalı ihracatı geliştirmektir.