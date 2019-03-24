Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: 'Bu saygısızlıktır ahlaksızlığın daniskasıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haber'de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını canlı yayında cevaplıyor.

'Bu saygısızlıktır ahlaksızlığın daniskasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim MHP ile ittifakımızda tek millet, tek bayrak, tek vatan birlikteliğimiz var. Diğer 4'lü ittifakta bunları göremezsiniz. İstiklal Marşı'na bile karşı olanlarla CHP birlikte oluyor. Bunlar bizim bayrağımıza bile karşı, kendi mitinglerinde izin vermiyorlar. Bunlar sözde milliyetçiler siz bunlarla iş tuttunuz. Bunların terörist olan adaylarına yüklenip başkanlıklarını düşüreceğiz. CHP'nin Kandil adayları var. Kayyum olayı bizim zamanımızda çıkmış birşey değil. Devlet için gelen paraları bunlar Kandil'e gönderdiler. İYİ Parti'nin temsilcisi 'Bu çukurların açılmasında Erdoğan'ın bilgisi var' dedi.

'Bu saygısızlıkdır ahlaksızlığın daniskasıdır. Bütün eserlerimizle ve vatandaşlarıma olan sevgimizle biz ortadayız.'