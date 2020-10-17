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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Bunun adı kalleşliktir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Bunun adı kalleşliktir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Bunun adı kalleşliktir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları ile ilgili, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

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