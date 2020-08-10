Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne nadide eser bağışı

Türk kültür hayatına çok sayıda eser kazandıran Ketebe Yayınları, 3. yılına 300. kitapla girdi. Albayrak Medya Grubu'ndan Ketebe Yayınları'nın 300. kitabı olan “Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili”, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne armağan edildi. Yazar Serap Ekizler Sönmez'in tüm Anadolu'yu karış karış gezerek oluşturduğu üç ciltlik özel baskılı kitap, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü'nde okuyucuların istifadesine sunuldu.

Bilim, mimarlık, tarih, sanat ve kültür dünyasına miras niteliğinde olan çalışma, Sönmez'in 15 yıllık emeğinin mahsulü. 23 şehirden 64 tarihî eserin detaylı çalışıldığı eserde, çeşitli mimari yapılarda yer alan 118 desenin analizi yer alıyor. Desenlerin hayat bulması kademe kademe izah edilerek bin 487 çizimde gösteriliyor.

Araştırmacılara büyük katkı

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri tarafından Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'ya teslim edilen eser üç ciltten oluşuyor. Kitabı kütüphanenin raflarına yerleştiren Tuğlu, çalışmanın özellikle Selçuklu mimarisi konusunda hazırlanmış önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekti. Millet Kütüphanesi'nde iki milyonun üzerinde kitap bulunduğunu söyleyen Tuğlu, “Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili” kitabının da okuyucularla buluşacağı Nadir Eserler Bölümü hakkında şunları söyledi: “Nadir eserler, özellikle 1930 öncesi olan kitaplar. Bunlar depoda olan ve birçoğu Osmanlıca kitaplardan oluşuyor. Buradaki bin kitap özel prestij kitaplar. Bu kitaplar da Nadir Eserler Kütüphanesi'nde okuyucuların hizmetine sunulacak.” Pandemi sürecinde aldıkları önlemleri de anlatan Tuğlu, vatandaşlara “Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz” çağrısında bulundu.

Kültür dünyasına kalıcı eser

Ketebe'nin iki yıllık bir yayınevi olduğunu belirten Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri ise, “Ketebe üçüncü yaşına girerken Anadolu Selçuklu mimarisini inceleyen prestij bir kitapla bunu taçlandırdı. İçinde bulunduğumuz Millet Kütüphanesi, Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi. Burada çok ciddi bir matematik var. Kültür dünyasının önemli bir kazanımı olan bu 300. eserimizin de milletin kütüphanesinde yer almasını istedik. Anadolu Selçuklu mimarisinde çalışma yapan genç mimarlar, bilim, tarih, sanat ve kültür meraklıları bu eserden faydalanarak yeni eserler ortaya koyacaklardır. Ketebe olarak kültür dünyasına katma değer sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

