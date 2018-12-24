Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları:

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın:"Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden adımlar atılırsa tepkisiz kalmayız"

Suriye ve topraklarımızda DEAŞ ile mücadele sekteye uğramayacak. DEAŞ ile mücadelede yavaşlama olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz. 14 Aralık'taki Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi işin seyrini değiştirdi.

Fırat Kalkanı harekatında 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmişti. O günden bugüne kadar Cerablus, El Bab hattında DEAŞ unsurlarına rastlanılmamaktadır. Hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz. Bugün bir eylem hazırlığında olan hücrenin çökertilmesi bunun önemli örneklerinden bir tanesi. Reina saldırısıyla iltisaklı olduğu tespit edilen hücre çökertildi. Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz. Ön alıcı bir şekilde her alanda bu mücadelemiz devam e decektir. Türkiye YPG/PKK terörüyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir.

Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var?

Biz oraya bütün Suriyelilere özgürlük getirmek için gidiyoruz. Kürtlerin bir terör örgütü ile anılmasını Kürt halkına saygısızlık olarak görürüz

DEAŞ ile mücadelede herhangi bir geri adım söz konusu değildir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz

''AMERİKAN ASKERİ HEYETİ TÜRKİYE'YE GELECEK''

Bu hafta bir Amerikan heyeti Türkiye'ye gelecek, konunun koordinasyonunu konuşacaka. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Trump'ın mutabık kaldığı konu koordinasyonun üzerineydi. Münbiç'le ilgili mutabık kalınan bir yol haritası vardır. Buna mugayir bir durum sözkonusu değil. Bunun nasıl şekilleneceği yapılacak koordinasyon toplantılarında ele alınacak.

''RUSYA İLE ÇALIŞMA BAŞLATILACAK'

DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zaafiyet, duraklama, yavaşlama asla sözkonusu değildir. Biz aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Koalisyonun desteği ve yerel unsurları devreye katarak bu çalışmalar sürdürülecek. Bu koordinasyonu yaparken tabii ki Rusya Federasyonu ile yakın bir çalışma içerisine gireceğiz. Bu yeni dinamikler ışığında Rusya Federasyonu ile koordinasyon çalışması da başlatılacak.

'ASKERİMİZE BİR SALDIRI HALİNDE DÜNYAYI BAŞLARINA DAR EDERİZ''

3 garantör ülke olarak bu mutabakat sağlanmıştı. Onlar Suriye rejimi ile yürüttükleri müzakerenin tamamlandığını ilan etmiş oluyorlar. Bizim askerlerimiz orada. 12 askeri gözlem noktası orada. Askerlerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Şuana kadar bir saldırı sözkonusu olmadı. Böyle devam etmesi için de tedbiri almış durumdayız. Zaten rejimin böyle bir şeye cesaret etmesi söz konusu bile olamaz. Askerimize yönelik herhangi bir saldırı, operasyonda bulunması halinde dünyayı onlara dar ederiz. Ayrıca İdlib anlaşması çerçevesinde böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını da bir kez daha kayda geçirmek isterim.

YENİ ASKERLİK MODELİ

Milli Savunma Bakanımızla görüştük. Kendileri bütün yetkili kurumlarımızla en iyi modeli inşa etmek için çalışıyorlar. Tamamlanınca sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. En uygun, en optimal askerlik müdelini mutlaka üreteceklerdir.

PATRIOT SÜRECİ

ABD'nin Patriot satış süreci S-400 sürecini etkilemez, birbirine alternatif olarak görmüyoruz