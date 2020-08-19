Cüneyt Arkın setlere dönüyor

Usta oyuncu, popüler dizi ‘Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoşgeldin Cüneyt Arkın” ifadeleriyle yeni gelişmeyi duyurdu. Başta “Kara Murat” serisi olmak üzere Yeşilçam'da birçok tarihî filmde rol alan Arkın'ın dizide hangi karakteri canlandıracağı ise henüz ilan edilmedi.

Türkiye Gazetesi