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Cüneyt Arkın setlere dönüyor

Cüneyt Arkın setlere dönüyor
Cüneyt Arkın setlere dönüyor

Türk sinemasının duayen oyuncusu Cüneyt Arkın, yeniden kamera karşısına geçiyor.

Usta oyuncu, popüler dizi ‘Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoşgeldin Cüneyt Arkın” ifadeleriyle yeni gelişmeyi duyurdu. Başta “Kara Murat” serisi olmak üzere Yeşilçam'da birçok tarihî filmde rol alan Arkın'ın dizide hangi karakteri canlandıracağı ise henüz ilan edilmedi.

Türkiye Gazetesi

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