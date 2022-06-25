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D-100'de korku dolu anlar!

D-100'de korku dolu anlar!
D-100'de korku dolu anlar!

Sakarya D-100 karayolunda işçi servisi alev topuna döndü. Yangın sebebi ile bölgede kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Şoförün yangını fark ederek aracın emniyet şeridine çekmesi ise büyük bir faciayı önledi.

D-100’de korku dolu anlar! - Tıkla İzle

Yangın, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan 41 P 9950 plakalı işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumu fark eden servis şoförü ise aracı hemen emniyet şeridine çekti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüsü saran alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sebebi ile Adapazarı istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Öte yandan, midibüsün alev topuna döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Midibüsün küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Batuhan Saçar
 

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