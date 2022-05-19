D-100'de korkutan kaza!

Kaza, sabah saatlerinde Erenler ilçesi D-100 karayolu Pekşenler ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 TAR 39 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ışıklarda sola dönmek için bekleyen 41 KD 688 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, trafik sinyalizasyon direğini de devirerek karşı şeride geçti. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

