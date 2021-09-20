D-140 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaza, D-140 karayolu Küçücek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönüne doğru ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 BC 206 plakalı otomobil, Akyazı'dan Küçücek istikametine gitmek üzere kavşağa giren 54 AAY 438 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerden 54 BC 206 plakalı araçta bulunan G.A., Y.C. ve E.D. ile diğer otomobilde bulunan S.B. yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Ali Yıldırım

