D650 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Karasu-Adapazarı D650 karayolu Tuzla Mahallesi ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Turhan M. idaresindeki ZH-332 025 yabancı plakalı Toyota marka cip ile aynı yönde seyir halinde olan Faruk K. idaresindeki 06 CUU 439 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki araçta bulunan 7 kişiden 6'sı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslar ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçların, bulundukları yerden kaldırılmasıyla bir süre aksayan trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esra Angün