Dağ yolları da kontrol altında

Karantina kararlarını aşmak isteyen ve iller arasında yolculuk yapmak isteyenler ise özellikle dağ ve köy yollarını tercih etmeye başladı. Jandarma ise dağ yollarında da gerekli önlemleri alarak giriş ve çıkışları kontrol altında tutuyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Edremit ilçesi ele Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında bağlantıyı kuran dağ yolu karantina kararları doğrultusunda jandarma tarafından kontrol altına alındı. Kazdağları Hanlar mevkiinde Balıkesir Çanakkale il sınırında kurulan barikat ile giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor. İzin belgesi ve gıda taşıyan ticari araçların geçişlerine yapılan ateş ve evrak kontrolünden sonra izin veriliyor. İzin belgesi olmayan araçların ise giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktası 7 gün 24 saat bölgede görev yapıyor.

Emrah Elmas

