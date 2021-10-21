Dağlıca ve Derince! Acılar ilk günkü tazeliğini koruyor

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenleniyor. 28 yıl önce Derince köyünde 22 masum insan terör örgütü PKK tarafından hunharca katledilmişti. PKK terör örgütünün kalleşliğini ortaya koyan ve acısı 28 yıldır dinmeyen katliamda şehit olanlar, Siirt Valiliği öncülüğünde Derince köyü mezarlığında düzenlenen anma töreni ile yad ediliyor. Törene yoğun katılım olması bekleniyor.

DAĞLICA'DA 12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

21 Ekim 2007 tarihinde saat 23.30 sularında Kuzey Irak'tan gelen yaklaşık 150 kişilik bir PKK grubu, sınıra 4 kilometre uzaklıkta olan Dağlıca Komando Taburuna ağır silahlarla saldırmış, saldırı sonucunda 12 asker şehit olurken, 16 asker yaralanmış ve 8 askere de ulaşılamamıştır. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre çatışmanın ardından yapılan takip operasyonlarında 34 PKK'lı etkisiz hale getirilmiştir. Yine Genelkurmay Başkanlığı tarafından 4 Kasım 2007 tarihli basın açıklamasında, 21 Ekim 2007 tarihinden beri haber alınamayan 8 Türk askerinin TSK bünyesine katıldığı açıklanmıştır. 8 asker 3 Kasım 2007 günü Kuzey Irak'a giden DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Osman Özçelik ve Fatma Kurtulan'a 4 Kasım sabah erken saatlerde teslim edilmişlerdir.

Selami Deniz