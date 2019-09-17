Daikin Türkiye, sermayesini 1 milyar 100 milyon TL'ye çıkardı

Doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 8.5 kat büyüme gösteren Daikin Türkiye, sermayesini 950 milyon TL artırma kararı aldı. Türkiye'deki fabrika ve AR-GE Merkezi için 2014 yılından bu yana 300 milyon TL yatırımda bulunan Daikin Türkiye, bu sermaye artırımıyla da Türkiye pazarı, Avrupa pazarı ve CIS ülkeleri için, pazarın ihtiyacına göre yeni ürün üretimleri yaparak ve elini daha da güçlendirecek.

Daikin Global'in aldığı sermaye artırımı kararını ve şirketin çalışmalarını değerlendiren Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Isıtma-soğutma sektöründe 2018 yılını değerlendirirsek; sektörümüzde birçok yenilik ve enerji tasarruflu ürün segmentinin hızla büyüdüğünü gözlemliyoruz. Sektörün dinamikleri ve teknolojileri geliştikçe, biz de Türkiye pazarına ve CIS ülkelerine uygun ısıtma ve soğutma ürün gamımızı genişletmeye ve fabrika yatırımlarımıza ağırlık vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye'deki kanal yapımızı da güçlendirmeyi planlıyoruz. 2018 yılı İSİB verilerine göre split klima ihracatında rekor kırdık ve 2 yıl üst üste birinci olduk. Sermayemizi kanal gelişimine ve yatırım planlarımızı gerçekleştirmeye ayırarak, Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

2020 hedefi 3 milyar TL ciro

İklimlendirme sektörünün dünya liderlerinden Daikin, Türkiye'deki hızlı büyümesini de sürdürüyor. Temmuz 2011 yılında doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan ve her yıl çift haneli büyüme kaydeden Daikin, 2018 mali yılını 1 milyar 700 milyon TL ciro ile kapatmıştı. Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, "2018 yılında ciromuzdaki yüzde 33'lük artışla hedeflerimizin üzerine çıktık ve ihracattan istihdama her alanda büyüdük. Böylece 2020 yılı hedeflerimize bir adım daha yaklaştık" dedi.

Önder, bu büyümede kullanıcıların enerji ve çevre dostu ürünleri tercih etmesi, tasarruf bilincinin gelişmesi gibi faktörlerin de etkili olduğunu vurguladı.

Nisan 2019 itibariyle Daikin Türkiye'nin yeni sezona büyük bir moral ve motivasyon ile başladığını dile getiren Hasan Önder, şu değerlendirmeyi yaptı; "2018'e başlarken kendimize yüzde 20'lik bir büyüme hedefi koymuştuk. Ancak yıl boyunca gösterdiğimiz performans ile bunu aştık. Ulaştığımız 1.7 milyar liralık ciro aynı zamanda 8 yılda 8.5 kat büyüdüğümüzü de gösteriyor. 2010 yılında 201 milyon lira olan ciromuz, Daikin Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 yılında 340 milyon liraya çıkmıştı.

Daha o zaman kendimize 1 milyar TL'yi aşan ciro ve bin kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında 1 milyar TL ciro rakamını, 2017 yılında da bin kişilik istihdam barajını aştık. Son 4 yıllık büyüme hızımız yüzde 100'ü geçti. Yani büyüme oranımız 10 kat artış gösterdi. Şu anda 1 milyar 700 milyon lira cirosu olan bin 300 kişilik büyük bir aileyiz. Biz hedeflerimizin tümünü gerçekleştirmeyi başardık. 2019 yılı hedefimiz 2.2 milyar TL. 2020 yılı hedefimizde ise ciromuzu 3 milyar TL'ye çıkarırken çalışan sayımızı da bin 500 kişiye taşımak var. Aynı zamanda da üretim yatırımlarımız ile birlikte 3 hat kuracağız. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz".

"Yatırımlar devam edecek"

Soğutmanın yanı sıra ısıtmada da büyük bir atılım yaptıklarının altını çizen Önder, sözlerine şöyle devam etti: "Daikin markalı ilk yoğuşmalı kombiyi tasarlamış olmak tam da beklediğimiz sonuçları verdi. Daikin Premix adını verdiğimiz tam yoğuşmalı kombi, segmentinin en küçük kombisi olma özelliği taşıyor. Böylece soğutmada olduğu gibi ısıtmada da iddiamızı ispatlamış olduk. Geçen yıl ciromuzun yaklaşık 500 milyon TL'lik bölümü ısıtma ürünlerinden geldi. Isıtmanın cirodaki payını daha da artırmayı hedefliyor ve bu alanda büyük bir ihracat potansiyeli görüyoruz. Yatırımlarımız ısıtma ile sınırlı kalmayacak.

Daikin, Türkiye'ye doğrudan yatırımcı olarak gelirken 260 milyon dolarlık bir satın alma yaparak Airfel'i bünyesine katmıştı. 2014 yılından bu yana 300 milyon TL'lik yatırımlarda bulunduk. Sermaye artırımından bağımsız olarak, önümüzdeki 3 yıl içinde 50 milyon euro daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 5 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçirdiğimiz Daikin Solution Plaza, Japonya ve Çin'deki merkezlerin ardından Daikin'in 4'üncü deneyimleme merkezi olmakla birlikte, dünyanın en kapsamlısı olarak hizmet veriyor. Özellikle üniversite öğrencileri için eşsiz bir deneyim merkezi olarak konumlandırdık. Sanayi, üniversite ve teknoloji işbirlikleriyle sektörde heyecan oluşturmak istiyoruz".

Daikin'in toplam cirodaki başarısının ihracata da yansıdığına dikkat çeken Önder, "Geçen yıl ihracatta yüzde 30'un üzerinde artış yakaladık" dedi.

Önder, "Daikin Türkiye olarak Çin'den Avrupa ülkelerine kadar 44 ülkeye kombiden radyatöre uzanan geniş kapsamlı ihracat gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında kombi hattımızın kapasitesini yüzde 50 artırarak, pazardaki ürün gamımızı arttırmaya ve yenilikçi ürünler üretmeye devam ettik. Ayrıca, ısıtma ürünleri ihracatı için hem Avrupa hem de CIS ülkelerinden oldukça yüksek bir talep var. Talepleri Türkiye'den karşılayacak kapasiteye ulaşmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Daikin Türkiye olarak hedefimiz bu pazarlardaki gücümüzü pekiştirmek ve 2020 yılında 220 milyon dolar ihracata ulaşmak" diye konuştu.

"Hibrit ürünler, iklimlendirmey, baştan yazacak"

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, iklimlendirmenin geleceğine de işaret ederek enerji tüketimini yapay zeka ile minimuma indiren hibrit teknolojilerle ilgili şu bilgileri verdi: "İklimlendirme sektöründe çok yakın gelecekte daha fazla göreceğimiz, pazarın yönünü değiştirecek hibrit cihazlara da yatırım yapıyoruz. Biz daha bugünden A+++ enerji verimliliğine sahip hibrit ısı pompaları satışı yapabiliyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden analiz ederek, buna göre yenilikçi ürünler geliştiren bir firma olduğumuz için de sektörümüzde her zaman öncü olarak anılıyoruz. Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanırken, çok soğuk havalarda ise ısı pompası devreden çıkarılarak doğalgaz ile çalışan kombi devreye giriyor. Değişen hava koşullarında doğalgaz kazanı veya hibrit çalışma arasında her zaman en ekonomik modu seçiyor. Gerektiğinde bunları birlikte kullanarak kullanıcılarına daha ucuz, daha yeşil bir enerji kullanımı olanağı sağlıyor.

Artık Hibrit Isı Pompası ile Multi Klima Sistemlerini de birleştirebiliyoruz. Kombi ve klimanın tek bir sistemde buluşması olarak tanımlanan Multi Hibrit Sistem, ‘yapay zeka'sı sayesinde en efektif enerjiyi kullanarak büyük oranda tasarruf edilmesine imkan sağlıyor. Bu yıl Türkiye pazarına sunduğumuz Daikin Multi Hibrit Sistem, gelecekteki iklimlendirme teknolojisinin merkezinde yer alacak, iklimlendirmeyi baştan yazacak eşsiz bir ürün".