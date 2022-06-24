Damyean Dotson Gaziantep Basketbol'da

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, daha öncede NBA'de New York Knicks ve Clevaland Cavaliers takımlarında forma giyen ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı. Gaziantep Basketbol'un, 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştığı öğrenildi.

Transfer ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada;

"Takımımız, Birleşik Amerikalı Damyean Dotson (1.96, 1994) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Damyean Dotson'ın 2013-2017 yılları arasında Houston Kolejinde basketbol oynadıktan sonra 2017 draftında 2. tur 44. sıradan New York Knicks tarafından seçilerek NBA kariyeri başlamıştır. 2017-2020 sezonlarında NYK takımında forma giyen Dotson, daha sonra 2020-2021 sezonunda Clevaland Cavaliers takımıyla 46 maça çıkmış burada sezonu 19.7 dk, 6.7 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 0.3 top çalma ortalamasıyla tamamlamıştır. Geçtiğimiz 2021-2022 sezonunda NBA G ligi Austin Spurs ile 36 maça çıkan Dotson, sezonu 32.6 dk, 14.6 sayı, 4.2 ribaund, 3.6 asist, 0.9 top çalma istatistiği ile tamamlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Said Vakkas Yağcı

